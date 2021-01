Gemessen wurde in Paderborn auf der Dubelohstraße in der 30er Zone Höhe Fischteiche, auf dem Diebesweg, der Husarenstraße und der Elser Hude sowie in Büren auf der L776. Insgesamt stoppten die Einsatzkräfte 45 Auto- und Lastwagenfahrer, die sich nicht an die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten hielten. 34 Fahrer mussten sofort ein Verwarnungsgeld bezahlen. Gegen elf weitere wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet – gegen einen 42-Jährigen auch ein Strafverfahren.

Der Mann war gegen 11.45 Uhr in Paderborn-Elsen auf der Elser Hude von Sande in Richtung Wewer unterwegs. Bei erlaubten 70 km/h zeigte das Lasergerät der Polizei 93 km/h, so dass der Autofahrer angehalten und kontrolliert wurde. Dabei stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein hatte. Zudem ergab sich der Verdacht, dass der 42-Jährige unter Einfluss von Drogen stand. Er musste mit zur Blutprobe. Ein 28-jähriger Lieferwagenfahrer fiel am Liboriberg unter Drogenverdacht auf und musste ebenfalls zur Blutprobe.

An der Kreuzung Münsterstraße/Merschweg missachteten drei Autofahrer das Rotlicht der Ampel. Drei weitere Fahrer nutzen ihr Mobiltelefon während der Fahrt und einer fiel beim Überholen im Überholverbot auf der L 776 auf. Darüber hinaus stoppten die Polizisten Autos mit defekter Beleuchtung oder ohne gültige Hauptuntersuchung.