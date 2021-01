So musste die Landstraße 776 zwischen der Abfahrt Salzkotten und der Anschlussstelle Flughafen nach einem Unfall mit vier Fahrzeugen und mehreren Verletzten komplett gesperrt werden. Auf der B64 bei Neuenbeken bildete sich nach einem Auffahrunfall ein Stau. Auch auf der Eggestraße nahe Benhausen ereignete sich ein Unfall, nachdem die Polizei bereits in der Nacht in Borchen und Altenbeken zwei Unfälle hatte aufnehmen müssen.

Ob des anhaltenden Schneefalls riet die Polizei, sich weiterhin sehr vorsichtig fortzubewegen und vor allem mehr Zeit für die Fahrten einzuplanen.