5G steht für die fünfte Generation der Übertragungsverfahren im Mobilfunk. Erst mit 5G kann zum Beispiel das autonome Fahren realisiert werden oder andere Anwendungen, bei denen es auf eine schnelle Reaktionen ankommt. Wichtig ist 5G daher vor allem für die Industrie.

Insgesamt stehe so mehr Bandbreite in der Region zur Verfügung, teilte die Telekom weiter mit. Auch der Empfang in Gebäuden werde verbessert. Die Standorte sind in Bad Lippspringe, Bad Wünnenberg (7), Büren (5), Delbrück, Lichtenau und Paderborn (2). Neun Standorte dienten zudem der Versorgung entlang der Autobahn und drei Standorte der Versorgung an der Bahnstrecke. Mit der Erweiterung auf 5G erhalte der Kreis einen digitalen Standortvorteil. Die Telekom betreibe hier nun 112 Standorte. Die Abdeckung liege bei nahezu 100 Prozent. Bis 2022 sollen 46 Standorte hinzukommen. Zudem seien an zwölf Standorten Erweiterungen mit LTE und 5G geplant. Bundesweit will die Telekom pro Jahr bis zu 1500 neue Mobilfunkstandorte bauen – die Hälfte davon im ländlichen Raum.