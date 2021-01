RTL-Sprecherin Anke Eickmeyer bestätigte gegenüber dieser Zeitung: „Ja, es wird im Frühjahr wieder eine Let‘s-Dance-Staffel geben – so Corona will.“ Einen Start-Termin nannte sie allerdings nicht.

Im vergangenen Jahr war Erich Klann in der Show als Profi an der Seite von Comedy-Star Ilka Bessin (Cindy aus Marzahn) zu erleben. Gemeinsam mit seiner langjährigen Lebensgefährtin Oana Nechiti betreibt Erich Klann die Millennium-Tanzschule in Paderborn-Elsen. Aufgrund der Corona-Schutzbestimmungen ist diese derzeit geschlossen. „Wir geben Online-Unterricht, einige Kurse mussten wir aber stilllegen“, sagt Erich Klann, der an den Plänen für 2021 arbeite.