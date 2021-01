Am Freitagabend, gegen 23.30 Uhr, fuhr eine Zivilstreife der Polizei in Marienloh auf der Detmolder Straße in Richtung Paderborn. Plötzlich wurden die Beamten von einem BMW mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholt. Der Z4 überholte auch noch einen Linienbus. Die Polizisten folgten dem BMW. Der fuhr auch in der 70er Zone zwischen Paderborn und Marienloh sowie in der Stadt doppelt so schnell als erlaubt.

Nachdem der BMW auf den Herbert-Schwiete-Ring abgebogen war, beschleunige der Fahrer so stark, dass die Polizisten dem Wagen kaum folgen konnten. Am Piepenturmweg stoppte die Streife den BMW vor einer roten Ampel und untersagte dem 29-jährigen Fahrer die Weiterfahrt.

Wegen des Verdachts des „grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Fortbewegens zum Erreichen einer höchstmöglichen Geschwindigkeit“ wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.