Inzidenzwert im Kreis Paderborn sinkt auf 120,5

Der Inzidenz-Wert ergibt sich aus der Summe der neuen Coronavirus-Infektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner. Der offizielle Wert des LZG*, das für den Kreis Paderborn für Montag 16 neue Fälle und für die vergangenen sieben Tage 371 notiert, ist ausschlaggebend für die Kreise und kreisfreien Städte in NRW, wenn es um Allgemeinverfügungen geht. Der Kreis Paderborn selbst hatte am Montag den 108. und 109. Todesfall seit Pandemiebeginn und keine neuen Fälle (Stand 11 Uhr) bekannt gegeben. Das LZG meldet am Dienstagmorgen 111 Tote. Die Angaben des Kreises und des LZG zu den Neuinfektionen der vergangenen sieben Tagen haben sich mittlerweile wieder angeglichen, nachdem es wegen der Feiertage zu Unterschieden gekommen war: 371 (LZG) und 366 (Kreis). Eine vollständige Deckungsgleichheit ist hier nicht zu erwarten* (siehe unten).

Der Inzidenzwert in Nordrhein-Westfalen liegt am Montagmorgen bei 148,6 (Vortag: 150). Der Blick in die Nachbarkreise ergibt nach LZG-Angaben folgendes Bild: Gütersloh 194,6 (195,7) – Lippe 143,6 (146,2) – Höxter 233,2 (261) – Hochsauerlandkreis 109,3 (108,6) – Soest 120,6 (119,3).

15-Kilometer-Regel in NRW

Das NRW-Gesundheitsministerium will per Regionalverordnung in vier Hotspots des Landes Bewegungseinschränkungen verhängen. Bewohner und auch Besucher dieser Kreise dürfen sich dann – von Ausnahmen aus wichtigen Gründen abgesehen – nur noch 15 Kilometer Luftlinie vom Wohnort entfernt bewegen. Das betrifft in Ostwestfalen-Lippe aktuell die Kreise Höxter und Minden-Lübbecke. Die Regelung soll bereits an diesem Dienstag in Kraft treten. Die Stadt Bielefeld, von der es ursprünglich hieß, sie sei auch betroffen, fand sich am Montagabend nicht in der veröffentlichten Version der Regionalverordnung, ebenso wenig Gelsenkirchen. Landesweit soll die 15-Kilometer-Regelung noch im Kreis Recklinghausen und im Oberbergischen Kreis gelten.

Mehr als 3800 Impfungen im Kreis Paderborn

Im Kreis Paderborn sind nach einer Statistik der Kassenärztliche Vereinigung zufolge bis einschließlich Montag, 11. Januar, 3837 Menschen geimpft worden. Davon sind 1801 Heimbewohner (47 Prozent) und 2036 Angehörige von Pflegeberufen (53 Prozent): www.corona-kvwl.de/impfbericht.

Wo passieren die Corona-Ansteckungen?

Trotz seit mehr als zwei Monaten geltender Lockdown-Maßnahmen bleiben die Corona-Fallzahlen hoch. Erschreckend hoch. Gehen die Einschränkungen nicht weit genug oder halten sich zu viele Menschen nicht an die Regeln? Wo genau stecken sich die Betroffenen an? Die Suche nach Antworten gleicht Stochern im Nebel. Zum Bericht: https://t1p.de/k1l8.

Das Paderborner Kreisgesundheitsamt ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 16 Uhr und am Samstag in der Zeit von 12 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 05251/3083333 zu erreichen. Beantwortet werden allgemeine Fragen zu Covid-19. www.kreis-paderborn.de/corona

Hier informiert das Land Nordrhein-Westfalen: https://www.land.nrw/corona. Hier geht es direkt zur aktuellen Coronaschutzverordnung (gültig ab dem 11. Januar).

Unter www.corona-schutzimpfung.de ist ein Informationsangebot abrufbar, das bundeseinheitliche Informationen rund um die Schutzimpfung bereithält und weiter ausgebaut wird. Es gibt auch einen Infoservice per Newsletter. Zudem ist der Informationsservice der Rufnummer 116117 erweitert worden (kostenlos, sieben Tage pro Woche, von 8 bis 22 Uhr). Beantwortet werden dort Fragen rund um Corona-Schutzmaßnahmen und die -Schutzimpfung.

* Stichwort: Melde- und Übermittlungsverzug

Das LZG führt zum Meldeprozess auf seiner Website folgendes aus: „Dargestellt wird der jeweilige Meldestand, den die Gesundheitsämter entsprechend den Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) anhand der örtlichen Meldungen feststellen und an das LZG übermitteln. Das LZG seinerseits leitet die Daten täglich im Laufe des Abends an das Robert-Koch-Institut (RKI) weiter, beide weisen einmal täglich zum Tageswechsel einen aktualisierten Stand aus. Dieser mehrstufige Meldeprozess ist vor allem in den örtlichen Gesundheitsämtern arbeits- und zeitaufwändig und unterliegt einer ständigen Qualitätssicherung. Daher kommt es immer wieder vor, dass die Angaben auf der örtlichen, der Landes- und der Bundesebene nicht vollständig deckungsgleich sind. Insbesondere ist es möglich, dass vor Ort bereits Informationen vorliegen, die noch nicht im Meldewesen weitergeleitet wurden.“

Das RKI schreibt zu einem möglichen Melde- und Übermittlungsverzug auf seiner Website: „Für die Gesamtzahl pro Bundesland/Landkreis werden die den Gesundheitsämtern nach Infektionsschutzgesetz gemeldeten Fälle verwendet, die dem RKI bis zum jeweiligen Tag um 0 Uhr übermittelt wurden. Für die Darstellung der neuübermittelten Fälle pro Tag wird das Meldedatum verwendet – das Datum, an dem das lokale Gesundheitsamt Kenntnis über den Fall erlangt und ihn elektronisch erfasst hat. Zwischen der Meldung durch die Ärzte und Labore an das Gesundheitsamt und der Übermittlung der Fälle an die zuständigen Landesbehörden und das RKI können einige Tage vergehen (Melde- und Übermittlungsverzug). Jeden Tag werden dem RKI neue Fälle übermittelt, die am gleichen Tag oder bereits an früheren Tagen an das Gesundheitsamt gemeldet worden sind. Diese Fälle werden in der Grafik Neue COVID-19-Fälle/Tag dann bei dem jeweiligen Datum ergänzt.