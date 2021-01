Startschuss mit digitalem „Dîner“

Auf die DFG-Mitglieder und alle Interessierte warten interessante Veranstaltungen, die in der Regel um 19.30 Uhr im Kolping-Forum /Hotel Aspethera, Am Busdorf 7 stattfinden.

Gestartet wird am Freitag, 22. Januar, mit einem digitalen „Dîner amical“. Auch wenn sich jeder sein Menu selber zaubern muss, kann man dennoch mit allen interessierten Frankreichfreunden per Videokonferenz anstoßen und an einem interessanten Programm teilnehmen. Das Duo A.Mie wird das virtuelle Treffen mit deutschen und französischen Chansons bereichern. Nähere Informationen sind auf der Homepage der DFG zu finden.

Am 2. Februar ist der Vortrag „Der junge Sonnengott strahlt nicht mehr – Frankreich mit Emmanuel Macron“ von dem früheren ARD-Korrespondenten in Paris Mathias Werth geplant. Erwartet werden Antworten auf diese Fragen: Wie hat sich Frankreich unter Emmanuel Macron entwickelt? Wie steht es um die deutsch-französische Freundschaft? Was bedeutet das alles für die EU? Eventuell wird auch diese Veranstaltung kurzfristig in digitaler Form durchgeführt.

Die beiden Stammtische in französischer Sprache, zu denen man sich bei Brigitte van der Poll anmelden sollte, finden jeweils um 20 Uhr am 16. Februar und am 18. Mai statt.

Am 23. Februar beginnt eine neue Vortragsreihe der DFG: Die französischen Partnerschaften aus dem Kreis Paderborn stellen ihre Geschichte und ihre Aktivitäten vor. Begonnen wird mit den Städtepartnerschaften von Boke (Quérénain), Scharmede (Cérisy-la-Forêt) und Hövelhof (Verrières-le-Buisson).

Im Rahmen der Mitgliederversammlung am Freitag, 19. März, wird Museumsdirektor Dr. Ingo Grabowsky um 19 Uhr über das Kloster und Museum Dalheim berichten.

Am Dienstag, 13. April um 17 Uhr kann die Kunst der Glasmalerei Peters, Am Hilligenbusch 25, bewundert werden. Die Paderborner Glasmalerei führt viele Projekte für Museen und Kirchen in Frankreich durch. Die DFG bietet – nach Anmeldung bei Birgit Kelliger – eine Führung an.

Der im vergangenen Jahr Corona-bedingt ausgefallene französische Vorlesewettbewerb für Schüler soll am Samstag, 24. April, nachgeholt werden.

Sportlich wird es am 4. Mai um 18 Uhr auf der Haxterhöhe. Der Bouleclub Käskesäh präsentiert eine Lektion in Landeskunde und zeigt die Theorie und Praxis des Boulespiels. Auch hier ist eine Anmeldung erforderlich.

Vom 3. bis 6. Juni soll es nun endlich nach Strasbourg gehen. Diese Reise war eigentlich schon für 2020 geplant. Alle hoffen, dass sie jetzt stattfinden kann.

Den Abschluss des Frühjahrsprogramms bildet traditionellerweise die „Fête de la Musique“ zum Sommeranfang am 21. Juni um 18 Uhr. Erneut greift die DFG den französischen Brauch auf und begrüßt den Sommer mit einem Treffen zum Singen und Musizieren

Die Deutsch-Französische Gesellschaft würde sich freuen, wenn alle Veranstaltungen wie geplant stattfinden können. Aktuelle Informationen und Änderungen werden auf der Homepage (www.dfg-paderborn.de) und in der lokalen Presse veröffentlicht.