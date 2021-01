Hier können alle Religionen tanken

Paderborn -

Die katholische Kirche ruht auf mehreren Säulen – künftig auch auf Ladesäulen für E-Autos. Die erste, die das Erzbistum Paderborn in Eigenregie betreibt, stellte Generalvikar Alfons Hardt am Dienstag auf dem Kleinen Domplatz vor. Ihr sollen in diesem Jahr mindestens sechs weitere in Paderborn folgen: zwei am Liborianum, drei am Priesterseminar und eine an der Theologischen Fakultät.