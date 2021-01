Nachhaltige Entwicklung ist der Schwerpunkt

Gemäß der Coronaschutzverordnung für NRW darf die VHS bis zum 31. Januar keine Präsenzveranstaltungen durchführen. Um schnell wieder mit den Präsenzkursen starten zu können, sobald die Kontaktbeschränkungen aufgehoben werden, führt die VHS die Anmeldungen zu den Kursen wie geplant durch. Anmeldebeginn ist Montag, 18. Januar.

Die VHS bittet um Verständnis, dass Anmeldungen dieses Mal nicht persönlich vor Ort am Stadelhof vorgenommen werden können. Aber Interessierte haben die Möglichkeit, sich bequem von zuhause aus einen Platz in ihren Kursfavoriten online, telefonisch, per E-Mail und per Fax zu sichern.

Ob alle Kurse tatsächlich im Februar planmäßig beginnen können, entscheidet sich erst Ende Januar. Je nach Maßgabe der Ministerpräsidentenkonferenz wird sich der Beginn einzelner Kurse möglicherweise verzögern. Aber die Volkshochschule ist darum bemüht, alle Kurse durchzuführen und gegebenenfalls den Kursstart zeitlich nach hinten zu verschieben. Wer einen Kursus gebucht hat, wird zeitnah über den Start informiert.

Die Volkshochschule weist darauf hin, dass sie ihre AGB sowie das Widerrufsrecht angesichts der besonderen Situation kulant handhaben werde und Kurse im Fall einer Verschiebung kostenlos storniert werden können. Im neuen Frühjahrsprogramm präsentiert die VHS mehr als 600 Bildungsangebote, darunter mehr als 60 Online-Formate quer durch alle Fachbereiche. Um Bildungsinteressierten auch während des Lockdowns Veranstaltungsangebote machen zu können, hat die VHS ihr Portfolio an digitalen Formaten qualitativ und quantitativ weiterentwickelt. Dabei kooperiert sie unter anderem mit Webinar-Anbietern wie etwa dem digitalen Wissenschaftsprogramm „vhs.wissen live“ und „vhs.Webinare“, die sich auf hochkarätige Vorträge von Experten aus Wissenschaft und Gesellschaft spezialisiert haben.

Da aufgrund der Corona-Pandemie dieses Jahr auch die beliebte Auftaktveranstaltung des Studienjahres im Historischen Rathaus der Stadt Paderborn nicht stattfinden kann, hat sich die VHS etwas ganz Besonderes einfallen lassen: 26 Webinare sind gebührenfrei buchbar, darunter einige ganz exklusiv in Kooperation mit der „Süddeutschen Zeitung“ und dem Goethe-Institut in Paris sowie ein besonders exzellentes mit der emeritierten Direktorin des Max-Planck-Instituts für Entwicklungsbiologie in Tübingen und Nobelpreisträgerin Prof. Dr. Christiane Nüsslein-Volhard.

Schwerpunktthema ist in diesem Jahr die Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE). Mit der Agenda 2030 haben sich die Vereinten Nationen zur Umsetzung der 17 globalen Nachhaltigkeitsziele verpflichtet. Nachhaltige Entwicklung heißt Verantwortung für die Folgen des eigenen Handelns und für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft zu übernehmen – ökologisch, ökonomisch und sozial. Weiterbildung leiste dazu einen zentralen Beitrag, indem sie Menschen in die Lage versetze, die Auswirkungen des eigenen Handelns zu verstehen und verantwortungsbewusstere Entscheidungen zu treffen, sagt die Leiterin der VHS, Petra Hensel-Stolz. Im neuen Kursprogramm finden sich viele Formate, die sich auf vielfältigste Weise dem Thema nähern.

Das Volkshochschulteam steht auch weiterhin unter der Telefonnummer 05251/8814300 für alle Anliegen rund um das Thema Bildung sowie für Beratungen zur Verfügung.