Ende September war bekannt geworden, dass die bisherige Inhaberin Birgitta Gaisendrees nach 30 Jahren sich aus ihrem Geschäft verabschieden würde. Inzwischen hat sie ihren Rucksack gepackt und ist nun auf einem neuen Abschnitt ihres Lebenswegs unterwegs.

„Outdoor ist meine Leidenschaft“, berichtet Christian Brottka, Geschäftsführer der neuen Outdoorladen GmbH. Er freut sich auf die Aufgaben, denn als langjähriger Mitarbeiter ist er nicht nur Geschäftsmann, er widmet sich auch selbst den Outdooraktivitäten mit Leidenschaft. „Viele unserer Kunden sind froh, dass wir wieder eröffnet haben“, stellt Brottka fest. Das Spezialgeschäft gilt seit Jahrzehnten als Anlaufpunkt für Outdoorbekleidung und Ausrüstung in Paderborn.

„Wir bieten alles, was man für Abenteuer in der Natur und im City-Dschungel braucht“, betont der Jung-Unternehmer. Das Spektrum reicht vom Wandern und Trekking über Klettern bis Radfahren. „Unser großes Plus ist und bleibt die kompetente Beratung“, erklärt Christian Brottka, denn alle Angestellten des Outdoorladens leben und lieben die Passion für Aktivitäten, die draußen stattfinden. Der Start im Lockdown sei schwer. Doch auch dafür hat das Outdoor-Team eine Lösung parat: „Click & Collect“. Die Kunden können im Onlineshop durch das gesamte Sortiment stöbern , vergleichen und aussuchen und dann die bestellten Waren im Laden abholen.