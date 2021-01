Sternsinger-Aktion bringt fast 16.000 Euro

Das Ergebnis kann sich auch in diesem Jahr sehr gut sehen lassen: Insgesamt kamen an den Segensstationen und über die Online-Aktion Spenden in Höhe von 15.624 Euro für mehr als 1600 Projekte des Kindermissionswerks „Die Sternsinger“ zusammen.

Die Organisationsteams bedanken sich bei allen Spendern sowie bei den engagierten Kindern und Jugendlichen für ihren Einsatz. Bei der Aktion 2021 stehen besonders Projekte für Kinder in der Ukraine im Fokus, die ohne ihre Eltern aufwachsen, weil diese im Ausland das Geld für den Lebensunterhalt der Familie verdienen.

Die Segensaufkleber liegen auch weiterhin in den Kirchen zur Mitnahme bereit. Spenden sind per Abgabe im Pfarrbüro sowie nach den Gottesdiensten am Wochenende, 16. und 17. Januar 2021, in bar möglich. Auch per Überweisung und Online-Spendenaktion kann die Aktion unterstützt werden. Die Infos dafür wie der Film zur Aktion sind unter pv-paderborn-now.de/sternsingen21 zu finden.