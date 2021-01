Die Umleitung ist barrierefrei. Fußgänger werden ab dem Neuhäuser Tor über die Spitalmauer vorbei an der Stümpelschen Mühle umgeleitet. Auf Höhe der Paderstraße führt eine Umleitung ein Stück über den Maltaweg, kreuzt die Paderstraße und führt dann auf den Gehweg entlang der Häuser am Paderwall. Diese Umleitungen für Fußgänger sind nicht barrierefrei, da sich Treppen auf dem Weg befinden.

Grund für die Sperrung sind die Arbeiten des Stadtentwässerungsbetriebs in diesem Bereich. Hier finden Umbauarbeiten an einem Sonderbauwerk statt. Durch den Umbau kann in Zukunft auf ein energieaufwendiges Pumpen des Abwassers verzichtet werden. Die Arbeiten dauern voraussichtlich sechs Wochen an. Dementsprechend wird auch der Geh- und Radweg bis Ende Februar gesperrt sein.