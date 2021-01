Fahrgast spuckt Zugbegleiterin ins Gesicht

Zwei Einsätze für die Bundespolizei am Bahnhof in Paderborn

Paderborn -

Gleich zweimal war die Bundespolizei am vergangenen Wochenende am Bahnhof in Paderborn im Einsatz. In einem Fall ging es darum, den heftigen Streit eines Paares zu beenden, im zweiten Fall war ein Fahrgast gegenüber einer Zugbegleiterin handgreiflich geworden, um dann auf dem Bahnsteig einer anderen Zugbegleiterin ins Gesicht zu spucken.