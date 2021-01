Paderborner Jugendwohngemeinschaft Vincenz-Haus überreicht Spende an Sr. Elrike

Paderborn -

An einem der bisher kältesten Tage des Jahres überreichten Jugendliche der Jugendwohngemeinschaft Vincenz-Haus mit ihrem Leiter Johannes Kurte eine Spende an Sr. Elrike für den Kauf von etwa 25 Schlafsäcken für Obdachlose in Paderborn.