Die beiden präsentieren am Freitag ein 90er-Jahre-Special. Zuschauer können per Videokonferenz teilnehmen oder sich die Show im Livestream ansehen. Tickets sind ab zehn Euro über www.lautstrom.de/online-session erhältlich.

Pohlschmidt und Hofmann haben Rocksongs von Nirvana, Oasis oder den Red Hot Chili Peppers, Pop von den Spice Girls, Robbie Williams oder den Backstreet Boys, deutschsprachige Songs von Fettes Brot, Westernhagen, Echt und auch den einen oder anderen Eurodance-Hit im Repertoire. Welche Songs tatsächlich gespielt werden, bestimmt das Publikum. Per Voting können die Zuschauer während der Online-Session nach jedem Song entscheiden, wie das Programm weitergehen soll. Die Musiker spielen abwechselnd. Der eine streamt aus seinem Studio in Wetzlar, der andere aus Borchen. In Paderborn laufen die Signale zusammen und werden an die Zuschauer ausgestrahlt.

Im Dezember wurde das Konzert-Format erstmals getestet. Zuschauer konnten interaktiv per Videokonferenz teilnehmen oder einfach den Stream der Show verfolgen. Olaf Menne von der Agentur Lautstrom berichtet, dass besonders die Rückmeldungen der interaktiven Zuschauer sehr positiv waren. „Wir wurden von allen Seiten für die gute Tonqualität und das lockere, interaktive Format gelobt. Die Talkrunde nach dem musikalischen Teil der Show wurde ausgiebig genutzt.“

Einige eher organisatorische Punkte will er diesmal optimieren: „Der Vorverkauf erfolgt nun direkt über uns - ohne ein externes Ticketsystem. So spart der Nutzer Gebühren und wir haben die Möglichkeit, auch Spontankäufer zu bedienen und noch kurzfristig Zugangsdaten zu versenden. Das war bei unserer ersten Show leider nicht möglich. Wer sein Ticket nicht mindestens eine Stunde vorher bestellt hatte, blieb außen vor. Der Stream wird diesmal über Youtube realisiert, da die meisten Nutzer mit dieser Plattform am besten vertraut sind.“

Die interaktiven Tickets sind auf maximal 100 beschränkt und kosten 15 Euro. Reine Streamtickets sind ab 10 Euro erhältlich. Es besteht auch die Möglichkeit, Grußtickets zu erwerben: die Künstler senden dann live musikalische Grüße. Wer die Künstler und Organisatoren noch mehr unterstützen möchte, kann zudem sogenannte Gönner-Tickets erwerben.

Teilnehmen kann man per Browser über alle gängigen internetfähigen Geräte wie PC, Laptop, Tablet, Smartphone oder Smart-TV. Die Installation von spezieller Software ist nicht notwendig. Mikrofon und Webcam sind für die interaktive Teilnahme sinnvoll, aber nicht zwingend erforderlich.

Fünf interaktive Tickets zu gewinnen

Wenn am Freitag, 22. Januar, die 90er-Jahre-Online-Session losgeht, können fünf Leser des WESTFALEN-BLATTES gratis dabei sein. Wer an diesem Dienstag, 19. Januar, die Hotline 01379/ 883001 (0,50 €/ Anruf dt. Festnetz, ggf. andere Mobilfunkpreise) anruft und neben Namen, Adresse und Telefonnummer auch seine E-Mail-Adresse hinterlässt, kann eines von fünf interaktiven Tickets für das Konzert gewinnen. Die Gewinner bekommen ihren Zugangscode zum Konzert per E-Mail zugesendet. Viel Glück!