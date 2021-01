Polo-Fahrerin kracht in Lkw

23-jährige Frau bei Unfall in Paderborn-Sennelager verletzt

Paderborn -

Eine 23-jährige Frau aus Schloß Holte-Stukenbrock ist am Dienstagnachmittag bei einem Unfall in Paderborn-Sennelager verletzt worden. Die Fahrerin eines Polo krachte frontal in die Seite eines Lkw, der auf einer Kreuzung der Bielefelder Straße plötzlich bremsen musste und quer auf der Fahrbahn stand.