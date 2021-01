Doch als am vergangenen Sonntag ein Kandidat disqualifiziert wurde, rückte sie in das Online-Team „The Biggest Loser – Lucky Loser“ nach.

Wie Sat1 am Dienstag mitteilte, trainiert sie nun mit Coach Marion Luck um den Einzug ins Camp und vielleicht sogar ins Halbfinale. „Mein Wille abzunehmen, ist sehr stark. Ich möchte den anderen Kandidaten zeigen, was in mir steckt“, sagt die Paderbornerin. Wie stark ihr Wille ist, kann sonntags um 20 Uhr Uhr auf Sat1.de mitverfolgt werden.

„The Biggest Loser“ ist seit 2012 Teil des Sat1-Programms.