Willi Lüke war in zahlreichen Parteigremien und auf verschiedenen politischen Ebenen tätig. Er war nicht nur CDU-Stadtverbands- sondern auch stellvertretender Kreisvorsitzender. Vier Jahre lang gehörte er dem Paderborner Kreistag an. Direkt im Anschluss wurde er 1975 stellvertretender Bürgermeister in Paderborn. Dieses Amt übte er bis 1988 aus. Danach wurde er zum Bürgermeister gewählt. Bis zur Abschaffung der Doppelspitze im Jahr 1999 war Lüke hier ununterbrochen Bürgermeister. Außerdem war er von 1985 bis 2000 für die CDU im NRW-Landtag vertreten.

Lüke begegnete in seiner politischen Laufbahn vielen prominenten Politikern, die er unter anderem in Paderborn in Empfang nahm. Dazu zählen unter anderem der ehemalige NRW-Landesvater und spätere Bundespräsident Johannes Rau, der ehemalige Bundespräsident Roman Herzog und Bundeskanzler Helmut Kohl. Auch Papst Johannes Paul II. sowie Vertreter des britischen Königshauses waren dabei.

Der ehemalige Politiker, der sich unter anderem auch bei den Maltesern engagierte, erhielt zahlreiche Auszeichnungen und Orden höchsten Ranges. Zudem war er Ehrenbürger der Stadt.

Zusammen mit seiner Frau Ursula lebte er in Schloß Neuhaus. Informationen zur Beisetzung werden noch bekannt gegeben.