Das Jahr 2022 startet mit neuer Messe für alle Sinne

Von Front-Cooking bis Tiny House: „District Living“ soll Besucher in Paderborn begeistern

Paderborn -

Jahrelang haben Helmut Goldschmidt und Brigitta Bergmeier-Tillmann in Paderborn für die MAZ Messegesellschaft aus Mecklenburg-Vorpommern die große Messe „Paderbau“ organisiert. Jetzt haben die beiden in der Branche und in der Region bekannten Protagonisten eine eigene Messegesellschaft gegründet.