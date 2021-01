Schwerpunktkontrolle in Paderborn: 119 Geschwindigkeitsverstöße an nur einem Tag

Paderborn -

119 Geschwindigkeitsverstöße an nur einem Tag – das ist die Bilanz der jüngsten Schwerpunktkontrolle der Paderborner Polizei am Donnerstag. 63 Fahrer mussten noch vor Ort ein Bußgeld bezahlen, die weiteren Verkehrssünder erhalten in nächster Zeit Post.