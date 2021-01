Der Auflieger wurde am Mittwoch um 10.30 Uhr auf einem Parkstreifen an der Halberstädter Straße abgestellt. Am Donnerstag sollte der Sattelanhänger um 10.45 Uhr von einem Speditionsfahrer mit einer Zugmaschine abgeholt werden. Der Fahrer suchte den Auflieger jedoch vergeblich, teilte die Polizei mit. Der weiße Auflieger mit Spriegel (Spriegel sind Unterkonstruktionen von Planen als Abdeckungen der Ladung) und Plane ohne Werbebeschriftungen hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 36 Tonnen und war mit mehreren hundert Europaletten beladen.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/306-0 entgegen.