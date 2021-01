Ahorn-Sportpark: Wirbel um Training

Nur Berufssportler oder Bundeskader-Athleten dürfen trotz Lockdown auf den Platz und in die Halle

Paderborn -

Während Breiten- und Amateursportler derzeit wegen der Pandemie nicht trainieren dürfen, gilt dies nicht für Berufssportler oder Sportler, die in einem Landes- oder Bundeskader sind und in Stützpunkten trainieren. Diese Regelung kann für Aufregung und Verwirrung sorgen, wie sich jetzt in Paderborn gezeigt hat.

Von