Eine Person zeitweise eingeschlossen

Paderborn -

Die Paderborner Feuerwehr ist am Sonntag um 17.51 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die Autobahn in Fahrtrichtung Bielefeld gerufen worden. Vor Ort stellte sich heraus, dass an dem Unfall zwei Pkw mit jeweils einem Fahrer beteiligt waren. Entgegen erster Meldungen war laut Feuerwehr keine Person eingeklemmt.