Gottesdienst gedenkt der Opfer des Nationalsozialismus

Der Gottesdienst im Paderborner Dom kann unter Einhaltung der geltenden Corona-Schutzmaßnahmen mitgefeiert werden. Zudem wird er live im Internet unter www.erzbistum-paderborn.de übertragen.

Seit genau 25 Jahren ist der 27. Januar als „Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus“ in Deutschland ein bundesweiter gesetzlicher Gedenktag. Der 1996 eingeführte Gedächtnistag ist der Jahrestag der Befreiung des nationalsozialistischen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz (27. Januar 1945), in ihm wurden insgesamt mindestens 1,1 Millionen Menschen ermordet, darunter mehr als eine Million Juden.

„Den christlichen Kirchen kommt eine bleibende Verantwortung zu, das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus in Erinnerung zu halten“, sagt Domkapitular Monsignore Dr. Michael Menke-Peitzmeyer. Er sei überzeugt, dass die Erinnerung an das nach wie vor Unfassbare des Holocaust dafür sensibilisieren könne, aufmerksamer mit den Gefahren umzugehen, die auch heute im Umgang mit anders Denkenden und Glaubenden liegen.

Seit mehreren Jahren wird in Paderborn am 27. Januar in Verbindung mit der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Paderborn ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert, wechselweise im Paderborner Dom und in der evangelischen Abdinghofkirche. In diesem Jahr übernehmen Domkapellmeister Thomas Berning und Kreiskantor Tim Gärtner die musikalische Gestaltung.