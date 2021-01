Die weiße DAF-Sattelzugmaschine war über das Wochenende auf einem Parkstreifen in der zum Buchenhof führenden Seitenstraße der Halberstädter Straße abgestellt. Am Sonntag wurde der 18-Tonnen-Lkw mit Kasseler Zulassung (KS) zwischen 13 und 21 Uhr entwendet. In der Vorwoche war in der Seitenstraße von Mittwoch auf Donnerstag ein Sattelauflieger entwendet worden.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.