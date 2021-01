Raubüberfall auf Netto-Filiale in Paderborn: Angestellte gefesselt

Paderborn (WB) -

Sie verhielten sich zunächst wie Kunden: Die Netto-Filiale am Kaukenberg in Paderborn ist am Dienstagabend zu Geschäftsschluss von zwei Männern überfallen worden. Einer der Räuber sei bewaffnet gewesen, teilte Polizeisprecher Michael Biermann am Mittwochmorgen mit. Die Räuber erbeuteten Geld und fesselten drei Beschäftigte des Marktes.