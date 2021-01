Florian Just hat eine Ausbildung zum Verfahrensmechaniker bei Benteler in Paderborn absolviert

Paderborn -

Florian Just ist im Jahr 2020 in seinem Ausbildungsberuf der beste Azubi in ganz Deutschland gewesen. Er hat eine Ausbildung zum Verfahrensmechaniker in der Hütten- und Halbzeugindustrie der Fachrichtung Stahlumformung bei der Benteler Steel/Tube in Paderborn absolviert.