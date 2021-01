20.000 Euro Sachschaden nach Wohnungsbrand in Paderborn

Alle Bewohner des Mehrparteienhauses am Österreicher Weg unverletzt – technischer Defekt als Ursache

Paderborn -

Ein Wohnungsbrand in Paderborn hat am Mittwoch nach Polizeiangaben etwa 20.000 Euro Sachschaden hinterlassen. Alle Bewohner des Mehrparteienhauses am Österreicher Weg hatten das Haus unverletzt verlassen können. Die Kripo geht von einem technischen Defekt aus, der das Feuer ausgelöst hat. Als die Feuerwehr auf dem Rückweg war, folgte gleich ein weiterer Einsatz.