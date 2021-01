Ups, was ist denn da passiert?

Paderborn -

Hoch, höher, am höchsten – aber das ist dann vielleicht doch etwas zuviel des Guten. Ups, was ist denn da bloß passiert? Das fragen sich vermutlich so einige Wanderer, die in diesen Tagen am „höchsten Punkt Paderborns“ in Neuenbeken vorbei kommen. In beachtlichen 1347 Metern Höhe soll man sich an dieser Stelle befinden, wenn man dem Info-Schriftzug am aufgestellten Gipfelkreuz Glauben schenkt.