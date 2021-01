Nur eine halbe Stunde später folgte gegen 5 Uhr ein weiterer Einsatz am Elsa-Brändström-Weg. Dort war ein Zimmerbrand gemeldet worden. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich bei Eintreffen der Feuerwehr noch Personen in der Wohnung aufhielten, ging ein Einsatztrupp unter Atemschutz in die Wohnung zur Menschenrettung vor.

Zeitgleich wurde ein Zugang über ein Drehleiterfahrzeug an der Gebäudefront vorbereitet. Glücklicherweise waren hier keine Bewohner mehr anzutreffen, sodass sich der Trupp ganz auf die Brandbekämpfung konzentrieren konnte. Als Ursache wurde schnell ein großer Blumentopf in der Wohnung identifiziert, der als „Feuertonne“ genutzt wurde. Die Feuerwehr löschte ihn schnell.