Ideen für die Stadt von morgen

Wie wird in der Stadt von morgen gearbeitet und gewohnt? Wie werden die Menschen ihre Freizeit verbringen und von A nach B gelangen? Wie kann die Stadt dem Klimawandel begegnen? Und wie lässt sich eine „smarte“ Stadt entwickeln? Besonders die Paderborner Bürger sind eingeladen, der Stadt bereits vor Planungsbeginn ihre Ideen und Anregungen für die Gestaltung und Nutzung des Paderborner Zukunftsquartiers mit auf den Weg zu geben.

Auf der Internetseite paderborner-konversion.de/zukunftsquartier haben sie die Möglichkeit, sich im Rahmen eines Online-Dialogs über das Quartier zu informieren und ihr Feedback sowie persönliche Impulse in den Planungsprozess einzubringen. Im Anschluss an den Online-Dialog erfolgt eine digitale Auftaktveranstaltung am Mittwoch, 24. Februar, um 17 Uhr, die als Livestream ebenfalls auf paderborner-konversion.de verfolgt werden kann. Auch hier haben die Bürger noch einmal die Möglichkeit, ihre Ideen über ein Chat-Modul direkt an die Planer zu kommunizieren.

Mit dem Memorandum und der Roadmap zum Areal Barker aus den Jahren 2018/19 hat es sich die Stadt Paderborn zur Aufgabe gemacht, einen innovativen und zukunftsfähigen Vorzeigestadtteil zu entwickeln, der weit über die Region hinaus Modellcharakter haben soll. Außergewöhnlich ist die Größe und Lage des Areals. Mit etwa 54 Hektar hat das Gelände in etwa die Ausdehnung der Innenstadt und bietet die Gelegenheit, ein attraktives neues Stück Stadt zu entwickeln, das als innovativer Modellstadtteil einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung der Standortqualität leisten kann.

In einer ersten Planungsphase werden drei renommierte und innovative Stadt- und Freiraumplanungsbüros im Rahmen einer Testplanung Ideen und Ansätze für die Umgestaltung des Geländes entwickeln. Die Büros arbeiten dabei nicht im Wettbewerb gegeneinander, sondern sollen vom fachlichen Austausch untereinander profitieren. Anschließend werden die Ergebnisse in einem Planwerk zusammengebracht. Der Prozess zur Masterplanerarbeitung soll 2022 abgeschlossen werden.