Zu diesem Zweck stehe unter www.paderborn.de/kulturnadel ein Online-Formular zur Verfügung, teilte die Stadt mit. Alternativ nehme das Amt auch Vorschläge per Post (Kulturamt Paderborn, 33095 Paderborn) entgegen.

Bei der Vorschlags-Einreichung ist darauf zu achten, dass der Absender mit Name und Adresse erkennbar ist. Darüber hinaus muss der Vorschlag kurz begründet werden. Nach Ablauf der Vorschlagsfrist wird eine Jury darüber entscheiden, an wen die Kulturnadeln 2021 verliehen werden. Maximal drei Kulturnadeln kann die Jury vergeben.

Mit der Kulturnadel werden Menschen geehrt, die sich im Ehrenamt um das kulturelle Leben in Paderborn besonders verdient gemacht haben, sei es künstlerisch, organisatorisch, wissenschaftlich, publizistisch oder in anderer Weise. Ausgezeichnet wurden in den vergangenen Jahren Personen, die sich in Kulturvereinen engagierten, aber auch solche, die sich in den Künsten, in der Kulturförderung, der kulturellen Bildung oder in den Kulturwissenschaften hervorgetan haben.

2020 wurde keine Kulturnadel vergeben, weil der Kulturpreis verliehen wurde. Das Kulturamt weist besonders darauf hin, dass Frauen bei den Vorschlägen und bei der Preisvergabe bislang deutlich unterrepräsentiert gewesen seien. Nur 20 Prozent der vorgeschlagenen Personen seit 2009 waren Frauen, bei den Preisträgern sei die Quote kaum anders. „Wir hoffen, dass die Menschen der Jury diesmal die preiswürdigen Frauen der Paderborner Kulturszene auch wirklich vorschlagen“, heißt es aus dem Kulturamt.