In der Schule, die von einer afrikanischen Ordensschwester geleitet wird, erhalten 40 junge Frauen eine allgemeinbildende und hauswirtschaftliche Ausbildung. Die Schülerinnen leben in der Schule, da eine tägliche Anfahrt für die meisten zu weit und nicht bezahlbar wäre. Schülerinnen, die kein Schulgeld aufbringen können, werden von den Schwestern aus Spendengeldern unterstützt. Nach zweijähriger Ausbildung finden die meisten Frauen einen Arbeitsplatz im Bereich Gastronomie, Hotel oder Tourismus. Grund dafür sei auch der gute Ruf der Schule.

„Die jungen Frauen werden auf diesem Wege in die Lage versetzt, ein eigenverantwortetes Leben in Würde zu leben“, schreibt der Lions-Club Paderborn-Carolus in seiner Mitteilung.