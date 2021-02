Nach Angaben der Polizei geschah der Unfall um 18.22 Uhr. Nach ersten Angaben habe der Fußgänger, dessen Personalien zunächst nicht feststanden, an der Fußgängerampel die Fahrbahn aus Richtung Westernstraße kommend in Richtung Herz-Jesu-Kirche überquert. Dabei sei er von dem 30-jährigen Fahrer eines silbernen Opel Corsa, der in Richtung Borchener Straße fuhr, frontal erfasst worden. Nach ersten Angaben soll die Ampel für den Autofahrer Grün gezeigt haben. Der Bereich wurde zur Unfallaufnahme anderthalb Stunden lang gesperrt.