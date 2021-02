Spannendes über die Schönheit der Tiere

Nüsslein-Volhard wird zeigen, welche Funktionen visuelle Attraktion bei Tieren hat. Wie kommt es zur Ausbildung von Farben und Mustern an der Körperoberfläche? Erst in jüngster Zeit sei es gelungen, die molekulargenetischen Mechanismen zu entschlüsseln, die zur Farbproduktion und -verteilung führen, heißt es in einer Mitteilung der VHS. Im zweiten Teil ihres Vortrages fasst Nüsslein-Volhard ihre Studien zum Ze­brafisch, ihrem Modellorganismus, zusammen.

Prof. Christiane Nüsslein-Volhard, 1942 bei Magdeburg geboren, ist Direktorin am Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie in Tübingen und seit 2013 Kanzlerin des Ordens Pour le Mérite. Für ihre Entdeckungen von Genen, die die Entwicklung von Tier und Mensch steuern, sowie den Nachweis von gestaltbildenden Gradienten im Fliegenembryo hat sie viele Auszeichnungen erhalten, darunter 1995 den Nobelpreis.

Anmeldungen zu diesem kostenlosen VHS-Online-Vortrag: Tel. 05251/8814300 oder online unter www.vhs-paderborn.de.