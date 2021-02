Paderborn -

Der Padersprinter hat an der Haltestelle „Hatzfelder Platz” in Schloß Neuhaus einen neuen Fahrscheinautomaten in Betrieb genommen: Ab sofort erhalten Fahrgäste dort rund um die Uhr verschiedene Einzel-, Tages- und Zeittickets – zum Beispiel Kurzstrecken-Ticket, 4-er- Ticket, 7- oder 30-Tage-Ticket, 24-Stunden-Tickets – für den Stadtbusverkehr in Paderborn.