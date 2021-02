Einstimmung in Abdinghofkirche

Paderborn -

„Was mich nährt“, so lautet die Überschrift für den Gottesdienst am Kirchentagssonntag 7. Februar. Aus der Abdinghofkirche in Paderborn wird die Einstimmung auf den 3. Ökumenischen Kirchentag (ÖKT) übertragen. Für NRW ist dies der zen­trale Auftakt für weitere Veranstaltungen des Kirchentags, die wegen der Corona-Pandemie nicht alle in Frankfurt stattfinden, sondern digital und regional.