Paderborn -

Zu Unterstützung bei der Terminvereinbarung und zur Wahrnehmung der Impftermine in Salzkotten hat die Abteilung für Soziale Teilhabe der Stadt Paderborn ein Netzwerk von freiwilligen Helfern aufgebaut. Das Angebot richtet sich an Paderborner. Das Impfzentrum des Kreises ist in der Sälzerhalle.