Die Einsatzkräfte kontrollierten auf der K28 (Alte Schanze), dem Heinz-Nixdorf-Ring und der B64 (Borchener Straße) in Paderborn. Außerdem waren Meßstellen auf der B68, in Paderborn-Sande/Höhe Lippesee, und in Paderborn-Wewer auf der L756 und der K37 eingerichtet.

50 Fahrer mussten laut Polizei direkt Verwarnungsgelder zahlen, gegen weitere 21 wurden Bußgeldverfahren eingeleitet. Besonders schnell war ein 32-jähriger Paderborner unterwegs, der vormittags bei Paderborn auf der B64 in Richtung Salzkottener Straße fuhr. Statt der erlaubten 80 km/h auf der Brücke über die Borchener Straße wurde er mit einer Geschwindigkeit von 145 km/h gemessen. Ihn erwarten ein Bußgeld über 240 Euro, zwei Punkte sowie ein Monat Fahrverbot. Abends wurde dann ein BMW-Fahrer an der gleichen Stelle sogar mit 193 km/h erwischt. Das Bußgeld beträgt in diesem Fall 600 Euro und das Fahrverbot drei Monate.