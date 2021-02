Der neue Hornbach in Paderborn nimmt Gestalt an

Dutzende Pfeiler ragen in die Höhe. Mittendrin lässt ein gewaltiger Kran Stahlteile und Betonelemente über die Baustelle schweben.

„Aktuell liegen wir exakt im Zeitplan“, betont Pressesprecher Florian Preuß. „Der Baubeginn verlief fristgerecht, die ersten Stützen und Teile des Fluchttunnels wurden seitdem errichtet.“ Hornbach lobt in diesem Zusammenhang den beauftragten Generalunternehmer, die Bremer AG, und attestiert dem heimischen Unternehmen ein sehr professionelles Vorgehen. Die Corona-Pandemie habe die Bauarbeiten in keiner Weise verzögert.

„Sofern weiterhin alles rund läuft, werden wir den Bau Ende Oktober abschließen und kurz vorher dann mit der Einrichtung des Marktes beginnen. Die Eröffnung ist weiterhin für Anfang 2022 geplant“, informiert Preuß.

Anfang des kommenden Jahres soll hier der neuen Baumarkt mit einen Drive-in-Bereich fertig gestellt sein. Foto: Jörn Hannemann

Das Areal hat eine Fläche von 40.000 Quadratmetern. Mit 19.000 Quadratmetern Verkaufsfläche wird der Markt einer der größten und modernsten seiner Art in Deutschland werden. Eine Besonderheit wird ein Drive-in-Bereich sein, in dem die Kunden mit Autos vorfahren können, Platten, Sand, Holz und andere Baustoffe verladen und bezahlen können, und dann wieder nach Hause fahren können – wie bei Fast-Food-Restaurants. 76 Mitarbeiter, die am bisherigen Standort beschäftigt sind, ziehen mit um und werden durch 35 weitere ergänzt. Auf großen Schildern wird bereits auf Bewerbungen gebeten. Hornbach investiert in den neuen Markt, der fast doppelt so groß ist wie der bisherige, einen „mittleren zweistelligen Betrag“.