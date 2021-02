Nach Angaben der Polizei hatte gegen 16.23 Uhr ein 46-jähriger Mazdafahrer mit zwei weiteren Insassen den George-Marshall-Ring aus Richtung Bundesstraße 64 kommend befahren. Der Autofahrer hatte an der Kreuzung Driburger Straße zunächst an der Rotlicht zeigenden Linksabbiegerampel gehalten. Als diese auf „grün“ umsprang, wollte er nach links auf die Driburger Straße in Richtung Innenstadt abbiegen. Dabei prallte er frontal mit einem entgegenkommenden Klein-Lkw zusammen, dessen Fahrer (52) vermutlich das Rotlicht seiner Ampel missachtet hatte und geradeaus in Richtung Bundesstraße fahren wollte.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Autofahrer sowie seine 45-jährige Beifahrerin schwer und ein 14-jähriger Junge leicht verletzt. Alle drei wurden mit Rettungswagen zu ärztlichen Behandlungen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Klein-Lkw blieb unverletzt. Der Gesamtsachschaden dürfte sich auf rund 8000 Euro belaufen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.