„Wir waren diese Woche zweimal vor Ort, um uns selbst ein Bild von der Situation zu machen und in Abstimmung mit der Geschäftsleitung so nachzusteuern, dass dem subjektive Empfinden Rechnung getragen wird“, sagte Ordnungsamtsleiter Udo Olschewski auf Anfrage.

Kaufland versicherte über seine Pressestelle: „Der Schutz und die Gesundheit unserer Kunden und Mitarbeiter haben für uns oberste Priorität. “ Diese könnten sich darauf verlassen, dass aufgrund der großen Verkaufsfläche der Filiale am Südringcenter von etwa 8000 Quadratmetern die entsprechende Kundenanzahl eingehalten werden könne. Die Mitarbeiter vor Ort könnten aufgrund der Kassendurchlaufszahlen überprüfen, wie viele Kunden sich durchschnittlich im Markt befinden. „Sollten sich kurzzeitig doch mehr Kunden in der Filiale aufhalten, werden sie entsprechende Maßnahmen zur Reduzierung der Kundenzahl veranlassen“, heißt es aus dem Unternehmen. Für das Wochenende seien zudem Sicherheitsdienstmitarbeiter beauftragt worden, die ebenfalls auf die Einhaltung der Maßnahmen achteten.

„Letztendlich ist es natürlich so, dass sich die Kunden zeitweise an bestimmten Stellen, zum Beispiel vor der Fleischtheke, drängen, während es in anderen Bereichen leer ist“, sagt Olschewski und appelliert an den gesunden Menschenverstand. „Wenn ich kein gutes Gefühl habe, weil es zu voll erscheint, gehe ich nicht rein.“

Kaufland selbst legt den Kunden außerdem ans Herz, die gesamte Länge der Öffnungszeiten zu nutzen und insbesondere montags, dienstags und mittwochs sowie – soweit möglich – nur alleine oder zu zweit einzukaufen.