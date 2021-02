In einer kleinen Feierstunde am Ludwig-Erhard-Berufskolleg konnte das Kollegium zwar nicht vor Ort sein, dennoch hielt dies sie nicht davon ab, den überaus beliebten und sehr geschätzten Kollegen in einer Videokonferenz zu überraschen und gebührend zu verabschieden.

Dietmar Grewe studierte in Paderborn Lehramt für die Sekundarstufe II. Nach dem Referendariat in Hamm kam er 1982 an das Ludwig-Erhard-Berufskolleg. Mit großer Leidenschaft unterrichtete er seine Schülerinnen und Schüler in den Fächern Englisch und Französisch. Seit 1998 gehörte er dem Schulleitungsteam an. Seine menschliche Art zeichnete Dietmar Grewe als Wegbegleiter, Mentor und Berater aus. In seiner Funktion als Schulleitungsmitglied war er als zuständiger Abteilungsleiter für die Höhere Handelsschule, die Fremdsprachen und das Schulprogramm verantwortlich. In zahlreichen Arbeitsgruppen und Prüfungskommissionen für die Fächer Englisch und Französisch engagierte er sich auch außerschulisch.

Sein Wirken sei stets auf die gesamte Schule ausgerichtet gewesen. „Als Kollege haben Sie verschiedene Positionen bedient: So waren Sie in der ‚Verteidigung‘ Ihrer Schule und haben viele Tore verhindert. Sie spielten im Mittelfeld und haben die Übersicht behalten. Als dienstältester Studiendirektor haben Sie drei Jahre dafür gesorgt, dass das Ludwig-Erhard-Berufskolleg immer an oberster Position mitgespielt hat “, so Schulleiterin Christiane Menne.

Dietmar Grewes Begeisterung für den Fußball griffen auch die Kollegen auf. In kreativen und amüsanten Videobotschaften wurde Dietmar Grewes große Leidenschaft für den Fußballverein FC Bayern München in Frage gestellt. Mit einem Gedicht verabschiedete sich Elke Schubert – als Vertreterin des Lehrerrates – von ihrem Kollegen. Ein sichtlich bewegter und überraschter Dietmar Grewe bedankte sich bei allen. „Ich bin immer gern zur Schule gegangen, es war mir eine Freude, auch aufgrund meiner Kollegen, die ich gehabt habe. Ich gehe mit frohem Herzen und freue mich darauf, die Kollegen live wieder zu sehen.“