Paderborn ganz in Weiß

Zumindest, wenn man von oben auf die verschneiten Dächer und Straßen blickt. Vom Paderborner Domturm beispielsweise ergibt sich derzeit ein grandioser Rundumblick.

In knapp 80 Metern Höhe, dem höchsten Punkt in der Innenstadt, präsentiert sich Paderborn in einem Kleid ganz in Weiß. Die Dächer von Abdinghof, Theodorianum und Kaiserpfalz sehen wie mit Puderzucker bestreut aus. Auch die Stadtbibliothek an der Dielenpader und das Haus der Dommusik haben mit ihrer Schnee-Kulisse in diesen Tagen ihren Reiz. Viele weitere Aufnahmen unseres Fotografen Jörn Hannemann, die er am Mittwoch vom Domturm aus gemacht hat, finden Sie in unserer Fotostrecke: Vielleicht ist ja auch ihr schneebedecktes Haus oder ihre Arbeitsstätte zu sehen.

Weitere Fotos vom Wintereinbruch in Paderborn und den Schneemassen, die zu Wochenbeginn das Stadtbild geprägt haben, haben wir in einer weiteren Fotostrecke zusammengefasst. ­ Die Räumdienste im Kreis Paderborn haben unterdessen alle Hände voll zu tun, die Schneemassen zu beseitigen. Beim ASP in Paderborn standen in dieser Woche die Telefone nicht still : Viele eingeschneite Anlieger beschwerten sich, dass manche Bereiche immer noch nicht geräumt waren.