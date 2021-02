Impuls für Gemeinde und Ortskern

Paderborn. -

Das Gesicht des historischen Ortskerns in Schloß Neuhaus ändert sich gerade. Das alte Pfarrhaus an der Neuhäuser Kirchstraße ist bereits abgerissen, ab März soll der Neubau entstehen, der modernes Wohnen und Arbeiten hinter einer Fassade ermöglichen soll, die sich in die gewachsenen Strukturen harmonisch einfügt.