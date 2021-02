ENIAC online entdecken

75 Jahre elektronischer Computer: HNF in Paderborn beteiligt sich an internationalem Event

Paderborn -

17.500 Röhren, 7200 Dioden, 1500 Relais, 70.000 Widerstände, 10.000 Kondensatoren bei 27 Tonnen Gewicht und einem Strombedarf von 150 Kilowatt: ENIAC, der erste elek­tronische Computer. Am 15. Februar 1946 wurde der raumgroße Rechner in Philadelphia der Öffentlichkeit vorgestellt. Zum 75-jährigen Jubiläum gibt es ein internationales Online-Event, an dem auch das Paderborner Heinz-Nixdorf-Museumsforum (HNF) beteiligt ist.