Feuerwehreinsatz am Samstagabend in der Paderborner Innenstadt

Paderborn -

Kleine Ursache, großer Einsatz: Wegen einer starken Rauchentwicklung in der Zentralstation am Königsplatz ist die Feuerwehr Paderborn am Samstagabend in die Paderborner Innenstadt ausgerückt. Vor Ort stellte sich dann heraus, dass die Ursache des Rauches ziemlich überschaubar war.