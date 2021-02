Feuerwehr Paderborn am Samstagmorgen bei einem Kellerbrand in Dahl im Einsatz

Paderborn-Dahl -

Die Feuerwehr Paderborn ist am Samstagmorgen zu einem Kellerbrand in die Straße „Am Stadtberg“ im Ortsteil Dahl alarmiert worden. In einem Einfamilienhaus war aus bisher ungeklärter Ursache ein Gefriergerät im Kellergeschoss in Brand geraten.