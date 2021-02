Paderborn-Elsen (WB) -

Mit einem Antrag in der Sitzung des Bezirksausschusses Elsen an diesem Mittwoch, 17. Februar, möchte die CDU-Fraktion die Paderborner Stadtverwaltung beauftragen zu prüfen, ob und in welcher Form im Bereich Von-Ketteler-Straße/Alisostraße auf der Höhe des dortigen Supermarktes ein Fußgängerüberweg eingerichtet werden kann.