Paderborns Stadtwald: Die Mischung macht‘s

Paderborn -

Nikolas Osburg ist der neue Leiter des Gemeindeforstamtes Willebadessen und damit zuständig für den 800 Hektar großen Wald der Stadt Paderborn. Trotz Sturmschäden, Fichtensterben, Borkenkäferbefall und vermehrtem Müll durch Spaziergänger in der Corona-Pandemie stellt er dem Paderborner Wald dennoch ein gutes Zeugnis aus. Das liege an dem guten Verhältnis zwischen Laub- und Nadelwald. Es müsse aber weiter in die Zukunft investiert werden, erklärte er in der Sitzung des Paderborner Umweltausschusses.